نتائج مباريات الجولة الـ12 لدوري القسم الثالث بالإسكندرية

أقيمت اليوم مباريات الجولة الـ12 لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر، التي تُنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم بإشراف عامر حسين، المشرف العام على المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، والعميد صبحي الصاوي، رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، وحسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

فوز اعتباري وإلغاء مباراة

وأقيمت اليوم عدة مباريات من دوري القسم الثالث المجموعة «11» منطقة الإسكندرية، كما ألغيت مباراة لعدم صلاحية الملعب، وأخرى لم تقام واحتسب الفوز فيها اعتباريا.

وفاز مركز شباب كفر بولين، على نظيرة المنتزه، بملعب بدر، بهدف دون رد، سجله للاعب عباس رشاد.

كما التقى مياه البحيرة، مع مركز شباب إيتاي البارود، على ملعب مياه البحيرة، في المباراة التي فاز مياه البحيرة 0/1، أحرز الهدف اللاعب صاروخ، جرى اعتبار فريق مركز الدلنجات فائزا على نظيرة نهضة العامرية، في المباراة التي كان مقررا لها أن تلعب على ملعب مركز شباب الدلنجات، واحتسبت نتيجة المباراة 0/2؛ لعدم حضور نهضة العامرية.

وألغيت مباراة فريق المعمورة، مع نظيرة مركز شباب أبو المطامير التي كان مقررا لها أن تكون على ملعب المعمورة؛ لعدم صلاحية الملعب بسبب الأمطار، فيما حقق فريق الترام الفوز على نظيره بدر، على ملعب الترام بهدف دون رد، أحرزه محمد ناصف.

ترتيب فرق دوري القسم الثالث لمنطقة الإسكندرية

وأعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، جدول ترتيب فرق دوري القسم الثالث لمنطقة الإسكندرية، المجموعة «11» بعد نهاية هذه الجولة؛ ليصبح الترتيب كالتالي: