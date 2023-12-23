ضبط 10 محاولات تهريب في مطار القاهرة خلال أسبوع.. أبرزها مخدرات ومستلزمات طبية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير عشرة محاضر ضبط جمركي خلال الأسبوع الماضي، وذلك في مبني الركاب رقم 3 فقط، ضد ركاب بعضهم حاول تهريب تليفونات وأدوية ومستحضرات تجميل وقطع غيار، وآخرين بحوزتهم مخدرات متنوعة وأسلحة بيضاء.

وحررت الإدارة الثالثة بقيادة رأفت وهيب، مدير الإدارة وأميرة طلبة نائب المدير، ثلاثة محاضر ضبط أرقام 377 و378 و279 لسنة 3023.

ضبط راكب مصري بحوزته 107 شرائط ترمادول

المحضر الأول كان أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول ضد راكب مصري، بحوزته 107 شرائط لعقار الترامادول المخدر تركيزات متنوعة بإجمالي 1070 قرصا، و385 شريطا داخل 116 علبة لأدوية أخرى غير مدرجة بجداول المخدرات بإجمالي 5330 قرصا، وجرى الضبط بواسطة محمود محمد فتحي، مأمور اللجنة الجمركية، وأحمد عادل مهني، مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة، خالد محمد ومحمود سعد الدين، رئيس القسم، تحت إشراف هاني أبو طالب، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3، وشارك في الضبط علاء خضر.

والمحضر الثاني أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوانزو، ضد راكب آسيوي، حاول تهريب 24 تليفونا ماركة iPhone 13 داخل كراتين بها أطعمه متنوعة، وجرى الضبط بواسطة كل من محمد محمود إبراهيم عمر، مأمور اللجنة، وخالد رمضان، في التفتيش اليدوي، تحت إشراف ريمون غطاس، مدير الحركة، وشارك في الضبط كل من أحمد مدين، ويوسف أحمد، ومينا عبد المسيح، ومها ممدوح، مدير الجمرك، وهاني أبو طالب، مدير الحركة.

تهريب 1474 عبوة مستلزمات طبية

والمحضر الثالث كان أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيروبي، ضد راكب مصري حاول تهريب 1474 عبوة مستلزمات طبية وقطع غيار، وجرى الضبط بواسطة مصطفي بحر، مأمور اللجنة، ومحمد محمود عمر، مأمور الجمرك، ومن إدارة الفحص بالأشعة ياسر بليغ، ومحمود سعد الدين، تحت إشراف هاني أبو طالب، مدير الحركة، شارك في الضبط كل من علاء خضر، ومها ممدوح، ومينا عبد المسيح، ويوسف أحمد مآمير الجمرك، ومحمد عبد الباقي، مدير الحركة، في حضور محمد سيد أحمد، رئيس القسم بالأمن الجمركي.

والمحضر الرابع كان ضد راكب مصري قادم من طوكيو على الخطوط المصرية بحوزته 109 شرائط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 1090 قرصا، وجرى الضبط بواسطة كل من هاني محمود، وبسمة حسني، مأمورا الجمرك، تحت إشراف محمود سليمان، مدير الحركة.

بينما حرر رجال الإدارة الرابعة بقيادة الدكتور حسين هيكل، مدير الإدارة، وتامر قاسم، نائب المدير، أربعة محاضر ضبط أرقام 276 و280 و284 و285 لسنة 2023، الأول أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية، القادمة من أثينا ضد راكب مصري بحوزته 90 قرصا لعقار مخدر، و3 مطواة محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 294 لسنة 1954، جرى الضبط بواسطة كل من محمود عباس، وأحمد عنتر، مأمورا الجمرك، تحت إشراف محمود محمد سليمان، مدير الحركة.

والمحضر التاسع كان ضد راكب مصري قادم من الشارقة على رحلة الخطوط المصرية، حاول تهريب 112 شاشات تليفون محمول وآيفون 15، وجرى الضبط بواسطة حسام سعد الشافعي، مأمور الجمرك المعين على لجنة صالة الترانزيت، وعماد صلاح، مأمور الجمرك، تحت إشراف حازم محمد علي، مدير الحركة، وشارك في إجراءات تحرير المحاضر والجرد وتحريز المضبوطات لجنة مكونة من عبد القوي عزوز، وأحمد عنتر، ومحمود عباس، ودينا حسن، وبسمة حسني، وأحمد عادل، تحت إشراف جورج الفونس، مدير الحركة.

والمحضر العاشر ضد راكبة أفريقية قادمة من أثينا على الخطوط المصرية، بحوزتها أقراص مخدرة وقطعة ماريجوانا ومطحنة وأداة معدنية تستخدما في تعاطي المواد المخدرة، جرى الضبط بواسطة عبد القوي عزوز، مأمور اللجنة الجمركية، ودينا حسن، مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد عاطف، وهاني مصطفي، رئيس القسم، تحت إشراف حسن أبو زهرة، رئيس القسم.

كما حررت الإدارة الثانية بقيادة سيد ممدوح، مدير الإدارة، وأحمد أبو بكر، نائب المدير، محضري ضبط أرقام 282 و283 لسنة 2023، الأول ضد راكب مصري قادم من باريس على الخطوط المصرية بحوزته 419 قرصا لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، جرى الضبط بواسطة كل من محمد فتح الله مأمور، الجمرك، تحت إشراف عمرو عطية الدسوقي، مدير الحركة، والمحضر الثاني كان ضد راكبة مصرية قادمة من دبي على الخطوط المصرية، حاولت تهريب 162 عبوة خاصة بالتجميل من خيوط جراحية وحقن، وجرى الضبط بواسطة عبد الحليم عبد المحسن، مأمور اللجنة، وأحمد إبراهيم عمر، مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة أحمد البحيري، ومحمد موافي رئيس القسم تحت إشراف إبراهيم عامر، مدير الحركة، شارك في إنهاء إجراءات محضر الضبط والجرد كل من عبد الله حمدي، وعبد القادر السيد، ومحمد فتح الله، وعمر غندي، مآمير الجمرك، في حضور أسامة عبد الظاهر، المدير بإدارة الأمن الجمركي.

وأخيرا حرر رجال الإدارة الأولى بقيادة أحمد علي السيد، مدير الإدارة محضر ضبط جمركي رقم 281 لسنة 2023، ضد راكب مصري قادم من جوهانسبرج بحوزته 81 قرص ترامادول مخدر وكيس به سبع لفافات تحتوي على عشب الماريجوانا بوزن 56 جراما، وكيس به 50 بذرة لنبات مخدر، و3 مطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، وبحوزته أيضا ساطور ذو نصل معدني حاد، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازته طبقا للقانون السابق ذكرة، وجرى الضبط بواسطة كل من حسين محمد حسن، مأمور الجمرك، تحت إشراف محمود محمد سعيد، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3.

وجرى تحرير محاضر الضبط السابق ذكرها بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبمتابعة الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.