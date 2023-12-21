ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية في الجيزة بقصد الاتجار

ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية بالجيزة بقصد الاتجار، قدرت قيمتها المالية بأكثر من مليون جنيه

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط «عدة عناصر إجرامية» تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم «3 عاطلين، وسيدة لاثنين منهم معلومات جنائية»، حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وبحوزتهم «9 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 سلاح أبيض - 2 ميزان حساس - مبلغ مالي متحصلات بيع المواد المخدرة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي».

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,250,000 مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.