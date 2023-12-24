بعد انتشار صفحات تبتكر طرق جديدة للغش.. أستاذ جامعى: 13 عقوبة واجبة

نشرت عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة طرق وأساليب جديدة للغش بين الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023- 2024، تستهدف الامتحانات الموضوعية بنظام البابل شيت، وهو ماحذر منه عدد من أساتذة الجامعات، مؤكدين أن أي محاولة للغش أو الشروع فيها يتم تحويل الطالب إلى مجلس تأديب والتحقيق معه وفقا لقانون تنظيم الجامعات.

ابتكار طرق جديدة للغش

وقال الدكتور محمد كمال، الأستاذ في جامعة القاهرة، إن الشروع أو المحاولة للغش في الامتحانات، يتم التعامل مع الطالب معاملة الطالب الغشاش بالفعل، موضحا أن هناك البعض وهم قلة، يحاول كل فترة ابتكار طرقا جديدة للغش، أبرزها استخدام وسائل وأجهزة اتصالات حديثة.

وأضاف كمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطرق التي اتخذتها الجامعات لمواجهة ظاهرة الغش ومحاربتها لاستخدام أي وسائل حديثة، أدت إلى لجوء البعض لاستخدام الطرق البدائية كالرموز، موضحا أن قانون تنظيم الجامعات واجه الغش بشكل حازم.

العقوبات التأديبية

وأوضح أنه يتم تطبيق العقوبات التأديبية على الطلاب المضبوطين وفقا للمادة 126 من قانون تنظيم الجامعات،وهي:

التنبيه شفاهة أو كتابة.

الإنذار.

الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.

الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا.

الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.

الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.

وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.

إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا.

الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.

حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراة مدة فصل دراسي أو أكثر.

الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.

الفصل النهائي من الجامعة، ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية، ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلى ولى أمر الطالب.

كما تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب، ولمجلس الجامعة إعادة النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.