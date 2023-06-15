أساتذة جامعات: الجمهورية الجديدة اهتمت بالتعليم لتحقيق النهضة الشاملة

أكد عدد من أساتذة الجامعات والخبراء المختصين، أن قطاع التعليم العالي والجامعات حقق طفرة كبيرة في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية من عام 2014 حتى اليوم.

واستشهدوا بما تم من تقدم وإنجازات على أرض الواقع، في الجمهورية الجديدة تمثلت في إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والجامعات التكنولوجية، وما حملته تلك الجامعات من تنوع وإتاحة بمختلف القطاعات ساهمت بدور كبير في تلبية كافة المتطلبات التي يحتاجها سوق العمل إقليميًا ودوليًا ومحليًا، وكذلك الدور المجتمعي للجامعات وتلبيتها كافة متطلبات التنمية.

الجامعات التكنولوجية

وأكد الدكتور سليم عبدالرحمن، الأستاذ بجامعة حلوان والخبير التربوي، أن ثورة 30 يونيو كان لها أثر إيجابي في استعادة نظرة الدولة إلى قطاع التعليم مرة أخرى وتأكيدها أن التنمية والنهضة الشاملة لا تأتي إلا من خلال تعليم جيد وبرامج تواكب متطلبات سوق العمل وتحقق أهداف التنمية المستدامة، ولعل التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية كان ملموساً للجميع.

الجامعات الدولية

ومن جهته أكد الدكتور محمد كمال، الأستاذ في جامعة القاهرة، أن إدراج العشرات من الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية و آخرها إدراج 37 جامعة في تصنيف التايمز وأكثر من 20 في تصنيف السيماجو، يؤكد أن ثورة 30 يونيو ساهمت في تحسين مستوى التعليم الجامعي المصري، لافتًا إلى التوسع الكبير في قطاع التعليم العالي من جامعات ومعاهد ساهم في استيعاب الأعداد الكبيرة الوافدة من الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، مؤكداً أنه لولا الدعم المباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي وإيمانه بقضايا التعليم لما كنا شاهدنا الطفرة الكبيرة له بمختلف القطاعات.