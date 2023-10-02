أساتذة جامعات يطالبون الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة: إنجازاته غير مسبوقة

طالب عدد من أساتذة الجامعات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة؛ استكمالاً لمسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية في مختلف المجالات وعلى رأسها قطاع التعليم العالي حيث نجحت الدولة في بناء العديد من الجامعات سواء الحكومية أو الأهلية لإتاحة التعليم لمختلف الفئات.

إنجازات غير مسبوقة

في البداية، طالب الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة حلوان، بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنه أعاد بناء الوطن من جديد لتشهد الدولة في عهده إنجازات غير مسبوقة، واستطاع الرئيس السيسي أن يحقق طفرة من الإنجازات في جميع المجالات.

وأكد الدكتور أحمد عبدالرشيد في حديثه لـ «الوطن»، ضرورة استكمال ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي طالت جميع المحافظات واستكمال المشروعات القومية التي بدأها الرئيس منذ توليه المسرؤولية، كشبكة الطرق العملاقة، والمشروعات العمرانية الجديدة، والاهتمام بالصحة والتعليم وغيرها من المبادرات التي أطلقها كمبادرة حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة، واستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، واستراتيجية بناء الإنسان.

ونوه بأنه في عهده زاد عدد الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة مع الاهتمام بالتحول الرقمي في منظومة التعليم العالي، وتطوير نظام الثانوية العامة، والاهتمام بمنظومة البحث العلمي وزيادة الميزانية المخصصة له، والاهتمام بمنظومة تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والاهتمام بالمؤتمرات العلمية الهادفة لعلاج المشكلات البيئية مثل مؤتمر التغيرات المناخية.

طفرة تنموية في ظل تحدي الأزمات العالمية

من جانبه، أكد الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ الموارد البشرية والتنمية المستدامة بجامعة 6 أكتوبر، ضرورة ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتاً إلى أنه في عام 2014 كان لدى مصر العديد من التحديات، إلا أن الدولة أخذت على عاتقها في ظل وجود الرئيس السيسي التصدي للتحديات بجانب الاهتمام بالتنمية.

وأشار إلى أنه من أبرز التحديات التي كانت تواجه الدولة أن النمو كان 2.1 والاحتياطي النقدي 14.6 مليار دولار، إذ أكد أستاذ الموارد البشرية في حديثه لـ«الوطن»، أن الدولة عملت على بناء العديد من المشروعات القومية المهمة وحققت طفرة تنموية في ظل تحدي الأزمات العالمية خاصة تداعيات أزمة كورونا.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن تأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، خاصة وأن الدولة حققت سياسة خارجية متوازنة مرنة تراعي المصالح الوطنية العليا للبلاد.