عاجل.. خطة إسرائيل لـ«الحرب الكبرى» على لبنان

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية مفاجأة جديدة بشأن خطط إسرائيل العسكرية في المرحلة التي أعقبت هجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر، وذلك بأنها كانت تخطط للهجوم على مواقع في لبنان تتبع حزب الله.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الإدارة الأمريكية بأن لديها معلومات استخباراتية بشأن استعداد حزب الله لشن هجوم على إسرائيل، في حين أن الأخيرة خططت لهجوم استباقي ضد الحزب في 11 نوفمبر، إلا أن واشنطن تدخلت لوقف التحرك العسكري الإسرائيلي.

معلومات غير موثوقة

وقالت الصحيفة الأمريكية إن المعلومات الاستخباراتية التي كانت لدى إسرائيل أفادت أن عناصر حزب الله اللبناني كانوا يخططون لعبور الحدود وتنفيذ عمليات داخل إسرائيل، إلا أن الإدارة الأمريكية اعتبرت أن هذه المعلومات غير موثوقة.

وعلى إثر تلك المعلومات طلبت تل أبيب من واشنطن الدعم في إطار التجهيز لهذا الهجوم الاستباقي لمواجهة ما كنت ترى أنه سيكون هجوم متعدد الجوانب لحزب الله، في المقابل عقد مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعاً توصلوا فيه إلى أنهم لا يتوافقون مع تقديرات المخابرات الإسرائيلية.

ولفتت الصحيفة إلى أن قادة إسرائيل كانوا قد أعطوا أوامر لعناصر جيش الاحتلال في شمال إسرائيل بالاستعداد للقتال مع حزب الله في إطار ما سمي بـ«الحرب الكبرى»، وكانت المقاتلات الإسرائيلية مستعدة، لكن في النهاية رضخ مجلس الحرب الإسرائيلي للرؤية الأمريكية بعد 6 ساعات من الاتصالات.

هجوم 7 أكتوبر

وفي السابع من الشهر قبل الماضي شنت الفصائل الفلسطينية هجوماً هو الأول من نوعه داخل مستوطنات غلاف غزة، واستطاعوا قتل وأسر مئات الإسرائيليين، في عملية أحدثت زلزالاً سياسياً وعسكرياً في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

على إثر هجوم الفصائل، شنت إسرائيل هجوماً هو الأعنف والأشرس تسبب في استشهاد وأصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب نزوح مئات الآلاف من أهالي القطاع من الشمال باتجاه الجنوب.