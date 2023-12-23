عضو بـ«النواب» يطالب المجتمع الدولي بوقف مؤامرة إسرائيل لتهجير سكان غزة

اعتبر النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، قيام الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء منشورات تدعو السكان المدنيين في قطاع غزة للنزوح بشكل جماعي إلى رفح الفلسطينية بشكل فوري، وذلك بذريعة تكثيف عملياتها العسكرية ضد الفصائل في مناطق وسط وجنوب غزة خاصة خانيونس، بمثابة دليل قاطع على استمرار المؤامرة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

مطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لإجراءات إسرائيل

وطالب «زين الدين»، في بيان، اليوم السبت، من المجتمع الدولي بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ جميع الإجراءات للتصدي لهذه المؤامرة الخطيرة التي تحاول من خلالها حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن أكبر دليل على ذلك ادعاء جيش الاحتلال في المنشور الذي ألقته الطائرات الإسرائيلية، أن مناطق مركز خان يونس وقيزان وأبو رشوان تندلع بها معارك عنيفة وخطيرة، داعيا إلى نزوح الفلسطينيين أحياء بعينها في رفح وهي حي الشابورة، تل السلطان زاعما أن هذه المناطق أكثر آمنا في غزة.

عدم وجود مأوى للنازحين

وأكد عضو مجلس النواب، أنه يجب على المجتمع الدولي سرعة التدخل لوقف المخطط الخبيث لحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تدفع بمئات الآلاف المواطنين الفلسطينيين إلى رفح الفلسطينية التي ستعاني بشكل كبير من عدم توافر أي مأوى للنازحين مع انهيار البنية التحتية للمدينة حيث لم يتم رفع كفاءة البنية التحتية في رفح منذ 25 عامًا، موجهًا التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الصامد والرافض وبشكل قاطع لخطة التهجير.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة جيش الاحتلال تخطط لتهجير أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين من شمال وسط غزة، وذلك في إطار مخططاتها الخبيثة التي تسعى لتصفية القضية وتقسيم قطاع غزة إلى عدة أجزاء.