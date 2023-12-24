التشكيل النهائي للأجهزة الفنية لمنتخبات الإسكندرية للبراعم

أعلن مسؤولو منطقة الإسكندرية لاتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، والمدير التنفيذي حسن إسماعيل، التشكيل النهائي للأجهزة الفنية لمنتخبات البراعم مواليد 2010 - 2012 - 2013 - 2014 والتي جاءت على النحو التالي:

الكابتن عيسى جابر مديرا فنيا لمنتخبات البراعم.

منتخب مواليد 2010

وجاء تشكيل الإدارة الفنية لمنتخب مواليد 2010، سامح هجرس مدرب، عبدالكريم أحمد مدرب، أحمد منصور مدرب، محمد حامد مدربا للحراس، شادي غزال إداري.

منتخب مواليد 2012

أما تشكيل الإدارة الفنية لمنتخب مواليد 2012، محمد حنفي مدرب، محمد عامر «تايجر» مدرب، أحمد محسن مدرب، خالد العوضي مدربا لحراس المرمى، أحمد الفار إداري.

منتخب مواليد 2013

وتكونت القيادة الفنية لمنتخب مواليد 2013 محمد إبراهيم «شجرة» مدرب، إسلام سعيد «سافيولا» مدرب، علي طلبة مدرب، محمد شحاتة، مدربا للحراس، محمد سعد إداري.

منتخب مواليد 2014

وتم اختيار الإدارة الفنية لمنتخب 2014، من محمد السيد حسن مدرل، جمعة السيد «ماندو» مدرب، إسلام الجميل مدرب، محمد محمود «بيبو» مدرب، محمد عبدالعاطي مدربا للحراس، أحمد عوض عكاشة إداري.