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نتائج مباريات اليوم من دوري القسم الرابع.. «مهرجان أهداف»

كتب:

خالد غنيم
09:34 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
منطقة الإسكندرية لكرة القدم

منطقة الإسكندرية لكرة القدم

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم عن مباريات فرق دورى القسم الرابع التى ستقام اليوم فى الجولة الحادية عشر، ويضم القسم الرابع 4 مجموعات، إذ تضم المجموعة الأولى فرق «مركز شباب العبور، مركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا».

وأجريت اليوم 4 مباريات من هذة المجموعة وتغلب القباري على أبيس بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما سحق الترسانة البحرية نظيرة دير إسنا بسباعية نظيفة وفعلها أيضا مركز شباب العبور وإحرز 7 أهداف فى مرمى التوفيقية الذى اكتفى لاعبوه بالمشاهدة فقط، فيما حقق السكة الحديد الفوز على مركز شباب الدخيلة بأربعة أهداف مقابل هدف.

المجموعة الثالثة 

بينما تضم المجموعة الثالثة فرق «دهميت، ميدو، والجعافرة، شباب محسن، توشكي، المصنع الحربى، مركز شباب العمراوي ، الغزالي، مركز شباب الحرية»، وجرت منها مباراة وحيدة التقى فيها الجعافرة الذي خسر من نظيرة المصنع الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المجموعة الرابعة 

أما ‏المجموعة الرابعة التي تضم فرق «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادى النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس» وجرت مباريات اليوم بين، بهيج الذى فاز على نجوم النصر0/2 ، أما مباراة ماريا مع مركز شباب الناصرية انتهت بفوز الناصرية 1/2، ويلتقى كابو مع ناصر.

 

 

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