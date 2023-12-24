«أتبول على نفسي رعبا».. جندي إسرائيلي منسحب من غزة يتقدم بطلب صادم

شهدت جلسة للكنيست الإسرائيلي تصريحات صادمة لجندي إسرائيلي انسحب من القتال في غزة ضمن لواء جولاني، إذ قال إنه يتبول على نفسه من الرعب ليلاً، كلما تذكر ما واجهه في القطاع.

وبحسب ما نقلت قناة «العربية»، قال الجندي الإسرائيلي أفيخاي ليفي أمام الكنيست أنه يتخيل الآن أن قذائف «آر بي جي» تطير فوق رأسه، وأنه يتخيل نفسه داخل الجرافة ويقاتل ويشم رائحة الجثث، مضيفا أنه يتبول على نفسه خلال نومه من الخوف بسب ما شاهده في غزة.

الحكومة تخلت عنا

وقال الجندي الإسرائيلي كذلك إنه إذا لم يشرب زجاجة كحول فلا يتمكن من النوم، محملاً مسؤولية ما حصل له ولزملائه لحكومة بنيامنين نتانياهو، إذ قال إن الحكومة تخلت عنهم في الحرب.

وأضاف الجندي الإسرائيلي كذلك إنه إلى الآن لا يعطى له حتى العلاج النفسي، وأنه يشتكي بسبب الصدمة التي عاشها، مضيفاً: «أنا أتبول على نفسي ليلا، إنهم يأتون في كوابيسي ويسألون: لماذا قتلتنا؟».

انسحاب لواء جولاني

وقبل يومين تقريبا، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب لواء جولاني من العمليات القتالية في قطاع غزة، وذلك بعد شهرين من الحرب البرية داخل القطاع، إثر الخسائر الفادحة التي لحقت بهذا اللواء الذي يضم عناصر توصف بأنها نخبة عسكرية.

وبينما قال إعلام عبري إن انسحاب لواء جولاني يأتي في إطار إعادة تنظيم الصفوف، إلا أن الانسحاب جاء معبراً عن شراسة المعارك في مواجهة الفصائل الفلسطينية، والتي أجبرت لواء جولاني على التراجع وذلك رغم فارق الإمكانيات الكبيرة بين الطرفين.