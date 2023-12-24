اليوم سحب ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي بنها وأزهر طنطا

تستقبل النيابة الإدارية، اليوم، خريجي كلية الحقوق بجامعة بنها، وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا من دفعة 2023، ويشترط في المتقدمين إتمام عملية التسجيل الإلكتروني، التي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وحددت هيئة النيابة الإدارية المقر الرئيسي لها في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر، منفذاً لتسليم ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023، من خريجي مختلف كليات الحقوق.

ملء الملفات

ويقوم المتقدم للوظيفة، بملء الملف وما يحويه من وثائق مثل القيد العائلي وبيانات المتقدم وأقاربه حتى الدرجة الرابعة.

وبعد ملء الوثائق يسلم الملف لهيئة النيابة الإدارية في نفس المكان الذي تسلم المرشح فيه الملف، وفقاً للتوقيتات التي تحددها الهيئة لاحقا.