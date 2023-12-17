النيابة الإدارية تعلن تعديل موعد سحب وتقديم ملفات كلية حقوق سوهاج

قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إنَّه تقرر تعديل ميعاد سحب وتقديم الملفات لخريجي كلية الحقوق بجامعة سوهاج من دفعة 2023 ليصبح يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 بدلاً من الموعد المحدد سابقاً الأحد 7 يناير 2024 نظرًا لكونه إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

علماً بأن باقي المواعيد المحددة لكافة الجامعات ستظل كما هي دون أي تغيير وفقاً للجدول المعلن من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.