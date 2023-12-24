كندة علوش تدعم أطفال غزة.. «لا طعم للأعياد والأطفال تبكي»

أعلنت الفنانة كندة علوش عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تضامنها مع أطفال غزة بعد استشهاد الآلاف منهم إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية، في ظل احتفالات العالم بالكريسماس وأعياد الميلاد.

وكتبت علوش قائلة: «لا طعم للأعياد والأطفال تبكي، لا طعم للأعياد والأطفال تقتل من الظلم من البرد من الجوع، لا طعم للحياة.. والسعادة نخطف منها لحظات من أجل أطفالنا ونغص للأطفال المتألمين، ونعتذر من المحتفلين في هذا العالم الظالم لا طعم لشيء والإنسانية تقتل وتنتهك كل يوم أمام أعيننا».

«علوش» تطلب الدعاء لأهل غزة

كندة

وتحرص كندة علوش بشكل دائم عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «X» كل جمعة من جمهورها الدعاء لأهل غزة قائلة: «اللهم لا تحرمني سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك ولاتصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد وافتح لنا بابا في الجنّةِ لا‌ يُسَد واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم، أكثروا من الصلاة والدعاء لأهلنا وأطفالنا في غزة وفلسطين‏⁧‫، جمعة مباركة‬⁩».