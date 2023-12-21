رسالة من مهد السيد المسيح.. كنيسة بيت لحم تلغي احتفالات الميلاد هذا العام

عقد مكتب العلاقات والبروتوكول التابع لحراسة الأراضي المقدسة، اجتماعًا لبحث المراسم الخاصة بعيد الميلاد المجيد، في ظل قرار اقتصار العيد على المراسم الدينية، وفي ظل الحرب المستمرة على الفلسطينيين في غزة والضفة.

صرخة في وجه الضمير العالمي

أكد الأب إبراهيم فلتس، نائب حارس الأراضي المقدسة ومدير مكتب العلاقات والبروتوكول، على أن عيد الميلاد لهذا العام سيقتصر على المراسم الدينية وبعض المحطات البروتوكولية وأنه سيتم بذل أقصى جهد؛ لأن يكون عيد هذا العام بمثابة صرخة في وجه الضمير العالمي، حيث تتجه أنظار العالم أجمع إلى بيت لحم مهد السيد المسيح.

وأوضح أنّ الظروف الخاصة التي يمر بها شعبنا حذت بقداسة البابا فرنسيس إلى إرسال كاردينال كمبعوث شخصي من قداسته لمشاركة شعبنا هذا العيد، تعبيرًا عن وقوفه الدائم مع الحق وتضامنه مع آلام هذا الشعب العظيم.

مسيرة على الأقدام

وأعلن فلتس أن موكب غبطة البطريرك الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا سيتحرك من القدس يوم الأحد، 24 ديسمبر، إلى توأمها بيت لحم متوقفا عند كنيسة مار الياس التي تعتبر الحدود التاريخية لمدينة بيت جالا، وبعد ذلك التوقف عند قبة راحيل الحدود التاريخية لمدينة بيت لحم وصولا إلى دوار العمل الكاثوليكي حيث يكون في استقباله مؤسسات المدينة وفعالياتها وجميع المؤمنين لينطلق الجميع برفقة بعض المجموعات الكشفية التي ستحضر في زيها الرسمي بدون أدوات العزف وممثلين عن مجموعات أخرى، رافعين العلم الفلسطيني وبعض اللافتات التي تحمل رسائل إلى العالم اجمع، في مسيرة على الأقدام نحو ساحة المهد.

كلمة تاريخية

وأضاف أن المسيرة ستنتهي داخل كنيسة القديسة كاترينا بإقامة صلوات العيد وصولا إلى قداس منتصف الليل، مشيرا إلى أن صاحب الغبطة الكاردينال بيتسابالا سيلقي كلمة تاريخية في ظرف تاريخي خاص، ستكون بمثابة صرخة مدوية في وجه الضمير العالمي، من اجل إيقاف شلال الدم والدمار والقتل، ولفت نظر العالم الى المعاناة الكبيرة وغير المسبوقة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.

مجسمات لقصة الميلاد

من جهته، أعلن الأب دافيدي عن بعض الزوايا الخاصة التي سيتم تحضيرها على طريق مسيرة البطريرك من دوار العمل الى ساحة المهد، والتي ستكون تجسيدا لقصة الميلاد بالزي الوطني الفلسطيني، لتكون رسالة وطنية إلى كل العالم.

رسالة من غزة والضفة

وأكد رئيس البلدية على أهمية إيصال رسالة بيت لحم الخاصة جدا في هذا العام وأن البلدية ستقوم بتحضير مغارة ميلاد مدمرة على صورة الدمار الحاصل في غزة والضفة بالإضافة الى بعض الفعاليات الوطنية والتي تهدف جميعها الى لفت نظر العالم الى ما يحصل ودعوة العالم الى انهاء هذه الحرب وهذا الدمار.

وعبّر المحافظ عن استعداد المحافظة والمؤسسة الأمنية للعمل الجاد ووضع الخطط الضرورية لإنجاح الفعاليات الدينية والوطنية المرافقة لعيد الميلاد مؤكدا على ان هذه المناسبة تخص كل الشعب الفلسطيني فعيد الميلاد اصبح عيدا وطنيا علينا جميعا ان نحييه ونخرجه بأفضل صورة وأن نستفيد الاستفادة القصوى لإيصال الصورة الحقيقية الى العالم.

صرخة مدوية

وفي الختام كرر الأب فلتس شكره للحضور على جهودهم، مكررا التأكيد على الأهمية الخاصة لميلاد هذا العام، مذكرا بأن بيت لحم بكافة اطيافها كانت وعبر السنين تقدم نموذجا خاصة يحتذى به في عيد الميلاد المجيد، وسيشكل هذا العام أيضا نموذجا وطنيا خاصا جدا في ظرف خاص جدا سيشكل صرخة مدوية في وجه الضمير العالمي