عبلة كامل تعلن اعتزالها الفن وتتفرغ للعبادة

أكد مصدر مقرب من الفنانة عبلة كامل، أنها قررت اعتزال الفن بشكل نهائي دون العودة مرة أخرى، رغم العديد من الأعمال الفنية التي تعرض عليها.

وقال مصدر مقرب من الفنانة عبلة كامل لـ«الوطن»، إن عبلة كامل اعتزلت الفن بشكل نهائي، وهذا القرار لا رجعة فيه، ورغم أنها تلقت عرضا مغريا للعودة، لكنها رفضت وتعيش حياة أسرية هادئة مع ابنتيها وتتفرغ للعباده.

أبرز أعمال عبلة كامل الفنية

قدمت الفنانة عبلة كامل العديد من الأعمال الفنية السينمائية الناجحة، والتي ما زلت عالقة في أذهان الجمهور، منها شخصية عسلية في فيلم كلم ماما، وهو تأليف مصطفى السبكي، وإخراج أحمد عوض.

شخصية فرنسا أم اللمبي في فيلم اللمبي، وشاركها البطولة محمد سعد و حلا شيحة وحسن حسني من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج وائل إحسان.

كما أنها من خلال فيلم خالتي فرنسا شخصية فرنسا درديري، وشاركها في بطولة الفيلم الفنانة منى زكي وتأليف بلال فضل، وإخراج علي رجب.