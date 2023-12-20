شخص وحيد تمسكت عبلة كامل بوجوده في مسلسل ريا وسكينة.. من هو؟

نجاحٌ ضخم، حققه مسلسل «ريا وسكينة» بطولة الفنانة عبلة كامل، وحقق انتشارًا جماهيريًا واسعًا منذ عرضه قبل 13 عامًا تقريبًا، ولازال يحظى بمتابعة من قبل المُشاهدين حتى الآن.

كواليس جديدة، ما زالت تكمن وراء النجاح الضخم الذي حققه مسلسل ريا وسكينة، إذ كشف المنتج جمال العدل، عن الشخص الذي تمسكت الفنانة عبلة كامل، بوجوده في العمل، رغم وجود ترشيحات أخرى، إلا أنها ظلت متماسكة به.

المنتج جمال العدل، وعبر الصفحة الرسمية لشركة «العدل الجروب»، أوضح أن عبلة كامل، تمسكت بوجود الموسيقار الراحل عمار الشريعي، لتنفيذ موسيقى وأغاني المسلسل، دون أي شخص آخر.

وقال: «وقت تحضيرات مسلسل ريا وسكينة، رشحت الفنانة القديرة عبلة كامل، الموسيقار الكبير عمار الشريعي، عشان هو اللي يعمل موسيقى وأغاني المسلسل، وبرغم إن كان فيه خيارات تانية مطروحة على الترابيزة لكنها أصرت على وجوده في العمل».

يذكر أنّ المسلسل يتناول قصة حياة الأختين (ريا) و(سكينة)، وهما من أشهر مجرمات القرن العشرين في مصر، روعتا النساء في مطلع القرن وكانتا وراء مقتل العشرات، ويعرض المسلسل الظروف التي أدت إلى تحول الأختين ريا وسكينة إلى مجرمتين مستعرضًا تطورات حياتهما وصلتهما بالمحيطين بهما، وتأثير البيئة التي نشأت فيها الأختان على مستقبلهما.