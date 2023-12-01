أوكرانيا تسقط 18 طائرة روسية مسيرة في غارة ليلية

قالت السلطات الأوكرانية، إن الجيش أسقط 18 طائرة من أصل 25 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا، خلال الليل، في أحدث هجوم لها، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، أنّه جرى تدمير واحد من صاروخين «كروز» تم إطلاقهما.

تسريع بناء الملاجئ

ولم ترد تقارير عن الأضرار الناجمة عن الهجوم الذي قال مسؤولون إنه انطلق من جنوب غرب روسيا وشبه جزيرة القرم، وكان يستهدف بشكل أساسي شرق وجنوب أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، عن تسريع بناء الملاجئ والتحصينات على طول كل قطاعات الجبهة.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو مساء أمس، إن «الأولوية واضحة»، وقد تم مناقشة بناء هذه المرافق مع وزير الدفاع وكبار الضباط العسكريين.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن عدد من المراقبين فشل الهجوم الأوكراني المضاد، ويشير التركيز على بناء التحصينات إلى أن القيادة في كييف تركز الآن على الدفاع.