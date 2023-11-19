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«القاهرة الإخبارية»: طائرة مسيرة تستهدف قاعدة «حرير» الأمريكية بالعراق

كتب:

نرمين عفيفي
01:59 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
طائرة مسيرة

طائرة مسيرة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باستـهداف قاعدة حرير الأمريكية في شمال العراق بطائرة مسيرة.

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