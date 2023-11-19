«القاهرة الإخبارية»: طائرة مسيرة تستهدف قاعدة «حرير» الأمريكية بالعراق كتب: نرمين عفيفي 01:59 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023 طائرة مسيرة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باستـهداف قاعدة حرير الأمريكية في شمال العراق بطائرة مسيرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: طائرتان مسيرتان تستهدفان قاعدة «عين الأسد» في العراق المرصد المصري: المقاومة في العراق ولبنان وفلسطين تواصل قصف أهداف عسكرية تقرير لـ«القاهرة الإخبارية» يرصد استهداف قاعدة أمريكية في العراق بطائرة مسيرة رئيس العراق: ندعو لوضع إطار عملي لإنقاذ الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار العراق طائرة مسيرة قاعدة أمريكية بقلم نرمين عفيفي