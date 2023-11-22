تقارير إسرائيلية: رصد طائرة «مسيرة» متجهة إلى أجواء إيلات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات الاحتلال أعلنت أنها رصدت طائرة بدون طيار «مسيرة»، متجهة إلى مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر، وذلك في نبأ عاجل أوردته قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأربعاء، ولم تتوافر أي معلومات إضافية بهذا الشأن.

بنود الهدنة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي

وجرى التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في غزة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، على أن تسري بداية من صباح غد الخميس ولمدة 4 أيام، ويتضمن الاتفاق:

- وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.

- إطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما، وذلك كله حسب الأقدمية.

- مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيجري تمديد الهدنة ليوم آخر.