روايات صادمة.. ماذا فعل جيش الاحتلال الإسرائيلي بجثث مستشفى كمال عدوان؟

قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن جنود الحتلال الإسرائيلي داهموا مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، حيث دنسوا جثث المرضى القتلى بالجرافات، وسمحوا لكلب عسكري بمهاجمة رجل على كرسي متحرك، وأطلقوا النار على عديد من الأطباء.

وجاء ذلك خلال عملية استمرت ثمانية أيام قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى كمال عدوان، الأسبوع الماضي، والتي يزعم الجيش أنها كانت تستخدم كمركز للقيادة والسيطرة من قبل حماس والفصائل الفلسطينية.

أساليب مزعجة للغاية من جيش الاحتلال الإسرائيلي

وتحدثت شبكة «سي إن إن» مع اثنين من كبار الطاقم الطبي، وطبيب آخر ومريض في المستشفى، الذين قدموا شهادات مؤيدة لما حدث، كما راجعت الشبكة أيضًا أدلة الفيديو لتفنيد بعض من تلك الروايات.

وقالت إنهم يرسمون صورة مزعجة لكيفية تنفيذ الجيش الإسرائيلي للعملية، حيث تم استجواب الأطباء بشأن صلاتهم بحماس وكان الموظفون يجاهدون من أجل علاج المرضى المحاصرين في الداخل.

ومن بين أخطر الادعاءات المتعلقة بعمليات الجيش الإسرائيلي في مستشفى كمال عدوان هو أنه بينما كانت القوات تغادر مجمع المستشفى، استخدمت الجرافات لاستخراج الجثث التي تم دفنها مؤخرًا في مقابر مؤقتة في فناء المستشفى.

وقال حسام أبو صفية، رئيس خدمات الأطفال بالمستشفى، في مقابلة عبر الهاتف يوم السبت مع سي إن إن، إن الجنود حفروا القبور هذا الصباح وسحبوا الجثث بالجرافات، ثم سحقوا الجثث بالجرافات، مضيفا أنه لم يسبق له أن رأى مثل هذا الشيء من قبل.

مقاطع فيديو تؤكد صحة الوقائع

وقالت «سي إن إن» إن مقاطع الفيديو والصور التي شاركها المسؤول الطبي مع الشبكة الأمريكية تظهر بقايا بشرية متحللة متناثرة في أنحاء المستشفى، وقد أيد هذا الأمر كذلك رئيس قسم التمريض في المستشفى، عيد صباح.

ويستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات في قطاع غزة مدعياً أن الفصائل الفلسطينية تستخدم المستشفيات لتنفيذ الهجمات، وكذلك التخفي بداخليها أو ادعى كذلك في بعض الأوقات وجود أنفاق أسفل المستشفيات.