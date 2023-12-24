مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف لمضيق تايوان كتب: محمد عزالدين 03:35 ص | الأحد 24 ديسمبر 2023 تايوان أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن ثماني مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف لمضيق تايوان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: هزة أرضية بقوة 6.3 درجة تضرب تايوان زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب تايوان.. المباني اهتزت بشدة هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب تايوان.. البؤرة على عمق 10 كيلومترات زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شمال شرق تايوان بعد إعصار «كوينو» إعصار كوينو يضرب تايوان.. ويسجل رقما قياسيا جديدا في سرعة الرياح (فيديو) تايوان الصين بقلم محمد عزالدين