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مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف لمضيق تايوان

كتب:

محمد عزالدين
03:35 ص | الأحد 24 ديسمبر 2023
تايوان

تايوان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن ثماني مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف لمضيق تايوان.

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