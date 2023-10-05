زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شمال شرق تايوان بعد إعصار «كوينو»

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، شمال شرق تايوان، بعدما اجتاحها صباحاً إعصار «كوينو»، وتسبب فى إصابة عشرات الأشخاص، وذلك وفقاً لإدارة الطقس المركزية.

أين يقع مركز الزلزال؟

ونقلت صحيفة «تايوان نيوز» المحلية عن إدارة الطقس أن مركز الزلزال كان على بعد 59.4 كيلومتر شرق مقاطعة «هوالين»، وبعمق ضحل يبلغ 10 كيلومترات، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال حتى الآن.

إعصار مصحوب برياح شديدة

واجتاح إعصار «كوينو» جنوب تايوان، اليوم، مصحوباً برياح شديدة وعواصف ممطرة، مما أدى إلى إصابة 190 شخصًا دون سقوط قتلى، ومن المتوقع أن تضعف قوة الإعصار مع استمرار تحركه غربا نحو مقاطعتى قوانجدونج وفوجيان فى جنوب الصين.

ثاني إعصار يضرب البلاد خلال 4 سنوات

وتقع تايوان فى منطقة نشطة للأعاصير المدارية، لكن كوينو هو ثانى إعصار يصل إلى اليابسة خلال أربع سنوات. وقد ضرب إعصار هايكوى الجزيرة فى أوائل سبتمبر الماضي، ما أدى إلى إصابة العشرات.