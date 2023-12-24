لسبب غامض.. أمريكا ترمم القاعدة التي قصفت منها اليابان بالنووي

في وقت تتصاعد التوترات بين الصين وأمريكا لا سيما ارتدادات ذلك في منطقة بحر الصين الجنوبي، كشف الجنرال كينيث ويلسباخ قائد القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ أن بلاده ستعيد ترميم مطار «نورث فيلد» أحد أكبر القواعد الأمريكية والذي سبق واستخدم في قصف اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

وكشف القائد العسكري الأمريكي في تصريحات لصحيفة «نيكاي» اليابانية أن واشنطن ستعيد ترميم القاعدة قبل الصيف، مؤكدا أنها ستكون منشأة واسعة النطاق إلى حد ما بمجرد ترميمها، موضحا أنه خلال الحرب، يمكن أن يستوعب مطار نورث فيلد ما يصل إلى 265 طائرة قاذفة للقنابل الثقيلة من طراز «بي-29».

القاعدة استخدمت في قصف اليابان

وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن مطار نورث فيلد كان أحد أكبر القواعد الأمريكية خلال فترة الحرب العالمية الثانية، واستخدمت بشكل أساسي في قصف اليابان، ومنها أقلعت الطائرات التي أسقطت القنابل الذرية على مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين.

وبعد انتهاء الحرب، استخدمت القوات الجوية الأمريكية «نورث فيلد» لمدة عامين آخرين، ثم تخلت عن القاعدة الجوية، وانتقلت إلى جزيرة غوام على بعد 200 كيلومتر جنوباً عن القاعدة التي استخدمت كذلك لأطلاق كثير من القنابل الحارقة.

وتزيد أمريكا خلال الفترة الماضية من تواجدها بشكل كبير لا سيما على المستوى العسكري في جنوب شرق آسيا، في ظل التوترات المتصاعدة مع الصين، والتي ترتبط بمنطقة بحر الصين الجنوبي وسيادة بيجين على بعض المناطق، وكذلك الوضع في تايوان.