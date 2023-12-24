عاجل.. 8 طائرات صينية مقاتلة تعبر نحو تايوان.. هل يشهد العالم حربا جديدة؟

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، منذ قليل، أنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية ثماني طائرات مقاتلة صينية تعبر فوق خط المنتصف لمضيق تايوان، بالإضافة إلى بالون صيني، وسط مخاوف من خطورة تصاعد التوترات في هذه المنطقة.

وتعتبر الصين أن تايوان جزءا من أراضيها، لكن تايبيه تعتقد أن أي خطوات من هذا النوع تشكل انتهاكا للسيادة التايوانية، في المقابل فإن الولايات المتحدة الأمريكية المناوئة للصين تدعم تايبيه في مواجهة بكين، وهو أمر يثير استفزاز الجانب الصيني بشكل مستمر.

شكاوى تايوان لا تتوقف من الصين

وتقول وكالة أنباء رويترز في تقرير لها إن تايوان لطالما اشتكت من الصين مرارا وتكرارا لا سيما النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة على مدى السنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى أن بكين تكثف مهامها بالقرب من تايوان مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 13 يناير في الجزيرة.

كما أبلغت وزارة الدفاع في تايوان عن منطاد صيني آخر في المضيق، وأضافت أنه تم رصد المنطاد بعد عبوره المضيق، حيث تؤكد أنه يتم استخدامه في أعمال تجسس، فيما أشارت وكالة رويترز إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أسقطت منضادا متهمة إياه بأنه كان يقوم بأعمال تجسس لصالح الصين.

وتأتي تلك التحركات كذلك تزامنا مع توترات غير مسبوقة في منطقة بحر الصين الجنوبي، إثر ما ترى الصين أنه اعتداء من الفلبين المدعومة من الولايات المتحدة على جزر تخضع للسيادة الصينية.

في هذا السياق، يقول محمد فتحي الشريف، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات، في اتصال لـ«الوطن»، إن التحركات الصينية تأتي في إطار استعراض القوة ليس ضد تايوان فحسب، بل بالأساس الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما مع تصاعد التوترات بصفة عامة في منطقة بحر الصين الجنوبي.

ويرى «الشريف» أن الأمر لن يرقى لمواجهة عسكرية أو عمل عسكري صيني، لأن بكين تدرك أن مثل هذه الخطوة ستكون لها تكلفة واسعة، كما أن الولايات المتحدة بدورها التي تدعم تايوان لا تريد أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة، خصوصاً في ظل انشغال واشنطن بما يجري في قطاع غزة.