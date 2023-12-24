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الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مخيم نور شمس في طولكرم

كتب:

محمد عزالدين
07:07 ص | الأحد 24 ديسمبر 2023
الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي

أعلن إعلام فلسطيني انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس في طولكرم، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

 

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بقلم محمد عزالدين