الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مخيم نور شمس في طولكرم كتب: محمد عزالدين 07:07 ص | الأحد 24 ديسمبر 2023 الاحتلال الإسرائيلي أعلن إعلام فلسطيني انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس في طولكرم، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عاجل.. يوم أسود على الاحتلال.. إسرائيل تقر بمقتل 8 ضباط وجنود جدد في غزة «رؤى».. ابنة شهيد فلسطيني تتحدى قصف الاحتلال الإسرائيلي بالغناء: «شعبنا يستحق الحياة» ما هي غرف القيادة الميدانية لقوات الاحتلال؟.. بعد تدميرها من المسافة صفر روايات صادمة.. ماذا فعل جيش الاحتلال الإسرائيلي بجثث مستشفى كمال عدوان؟ إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرى وبلدات بالخليل ونابلس إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يدمر بنى تحتية في مخيم نور شمس بطولكرم الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي بقلم محمد عزالدين