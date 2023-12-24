عاجل.. يوم أسود على الاحتلال.. إسرائيل تقر بمقتل 8 ضباط وجنود جدد في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، مقتل 8 ضباط وجنود له خلال العمليات القتالية في قطاع غزة، لتتوالى الخسائر في صفوف الاحتلال، وهو الذي كان قد أعلن مقتل 5 ضباط وجنود آخرين، مساء أمس.

وتنصب الفصائل الفلسطينية الأكمنة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار التصدي لمحاولات تلك القوات التوغل في جنوب وشرق قطاع غزة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال إن لم يكن قتلى فهناك حالات إصابة ميؤوس منها، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

الفصائل الفلسطينية تواصل نصب الأكمنة

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت في بيان، مساء أمس، أنها نصبت لجيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من الأكمنة، ما أدى إلى تدمير 5 دبابات ومقتل من كانوا في تلك الدبابات.

وأوضحت الفصائل أن تلك الدبابات تم تدميرها باستخدام صاروخين كان أطلقهما الاحتلال ولم ينفجرا، فتم استخدامهما بوضعهما ككمين للدبابات، فبمجرد وصولهم تم تفجير الصاروخين.

كما استهدفت الفصائل الفلسطينية قوات جيش الاحتلال في عدة مناطق بوابل من الرصاص، ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف تلك القوات، وذلك في إطار المعارك الشرسة التي لا تتوقف.

هجوم لحزب الله اللبناني

وكان حزب الله اللبناني بدوره أعلن مهاجمة عدة مواقع إسرائيلية، معلنا عن خسائر عديدة، فيما أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي وإصابة آخر من قوات الاحتياط إثر الهجمات التي نفذها الحزب.

ويأتي هذا في وقت كانت وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن أن إسرائيل كانت تخطط لعملية عسكرية استباقية ضد حزب الله، إلا أن واشنطن رفضت تلك الفكرة واتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس حكومة الاحتلال لمنع هذا الأمر.