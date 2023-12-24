محافظ الغربية يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في طنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، توافر السلع والالتزام بالأسعار المخفضة في المنافذ والأسواق بحي أول وثان ومركز طنطا، في إطار متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة

واطمأن المحافظ خلال الجولة على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة «السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، منتجات الألبان واللحوم، الدواجن، والبيض»، وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وشدد محافظ الغربية على تكثيف حملات المتابعة للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة، وأن يشعر المواطن بذلك، مع تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

إزالة الإشغالات من الشوارع

وتابع المحافظرفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والتي تسبب إعاقة لحركة المارة وللحركة المرورية، داخل نطاق حي أول وثان طنطا بشوارع سكة سيجر وميدان ستوتة وشارع السكة الجديدة ومحيط مسجد السيد البدوي وشارع عمر زعفان والجلاء وكورنيش طنطا وشارع سكة المحلة وشارع البحر.