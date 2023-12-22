إقبال كثيف على منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مركز تلا بالمنوفية

تشهد منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنوفية، إقبالا كبيراً من المواطنين، حيث تصل نسبة التخفيضات إلى 20% على بعض السلع الغذائية، وفق توجيهات الدولة المصرية لتقديم كل الدعم للمواطنين لمواجهة جشع التجار.

إقبال على منافذ بيع السلع الغذائية في مركز تلا

وأكد محمد خميس مدير إدارة تموين مركز تلا، أن منافذ بيع السلع الغذائية تقدم بيع السلع بأسعار مخفضة تسهيلا على المواطنين، وتٌوفر كل احتياجات الأسرة المصرية، مشيراً إلى ضخ كميات من السكر خلال الفترة الأخيرة لحل أزمة جشع التجار ومنع التلاعب في السلع الاستراتيجية.

منافذ السلع الغذائية في مركز تلا

وأضاف مدير إدارة تموين مركز تلا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منافذ السلع الغذائية في مركز تلا سواء كانت في المدينة أو القرى تشهد إقبالاً كبيرا من المواطنين، ومتابعة مستمرة من مسؤولي التموين لمتابعة الانخفاض في أسعار السلع الغذائية.

متابعة ميدانيا لمنافذ بيع السلع الغذائية

وأشار إلى أن منافذ السلع الغذائية تلقى متابعة ميدانية مُستمرة من قبل مسؤولي التموين، مشدداً على أن المنافذ مستمرة بضخ السلع بأسعار مخفضة تسهيلا على المواطنين، وفي إطار توجيهات الدولة المصرية.