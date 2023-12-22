«تجارية الإسماعيلية»: انتشار معارض السلع الغذائية يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين

قال سعيد شعيب، سكرتير الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن الغرفة تستهدف إقامة العديد من معارض السلع الغذائية الاستراتيجية لمحاربة الغلاء وضبط الأسعار في الأسواق الحرة.

مراقبة المعارض والأسواق الخارجية

وأضاف «شعيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الغرفة في الإسماعيلية تعمل على مراقبة المعارض والأسواق الخارجية بحملات مكثفة، بالتعاون مع الرقابة والتفتيش بمديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين.

وتابع: نراقب بشكل يومي المعرض الدائم في نادي المنتزه، باعتباره أحد أكبر المعارض في المحافظة، مع متابعة التجار المشاركين في المعرض والتنبيه بضرورة البيع بسعر الجملة لرفع العبء عن أهالي المحافظة من محدودي الدخل.

الغرفة التجارية تتابع توفير السلع في المعرض الدائم

وتفقد وفد للغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، ضم المهندس أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، وجلال الطاهر نائب أول الغرفة التجارية، وسعيد شعيب، سكرتير الغرفة، ومحمد فايق، عضو الغرفة، ومحمد السيد مدير الغرفة، وأحمد إسماعيل مدير الشئون الاقتصادية بالغرفة، المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية والذي يوفر السلع بأسعار مخفضة.

وقال «الشافعي»، خلال جولته في المعرض، إن الغرفة لن تدخر وسعًا في تكليل كل الجهود لتوفير السلع الاستراتيجية، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات تكثف من مجهوداتها لضبط الأسعار ومواجهة الغلاء ومراقبة جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الأساسية.