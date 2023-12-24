عاجل.. صدمة للزمالك بسبب غرامة كهربا.. تعرف على التفاصيل

كشف مصدر مقرب من كهربا أن مصير نادي أفيس البرتغالي، في عدم عودة نشاطه من جديد سيتسبب في عدم إنهاء أزمة الغرامة بشكل سريع كما يعتقد مسؤولو الزمالك، وأن الأمور ستطول بعض الشيء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» إن محامي محمود عبدالمنعم كهربا وهو التونسي علي عباس، يطلب كل فترة بعض الأمور التي تتسبب في مراجعة مسؤولي فيفا ملفات عديدة فيتسبب ذلك في تأجيل القرار النهائي.

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