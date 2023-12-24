«تغير المناخ» يكشف توقعات شتاء 2024 في مصر.. هل نشهد عواصف وسيول؟

توقع الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن يكون شتاء العام الحالي دافئ جاف نسبيا في النصف الأول منه.

وأضاف أن مياه البحر الأبيض المتوسط سجلت خلال فصل الصيف أعلى درجة حرارة في سجلاته المناخية، ما سيكون له تأثير عال وملحوظ خلال فصل الشتاء، وأكبر من تأثير ظاهرة النينو المناخية على مناطق الشرق الأوسط، وشمال قارة أفريقيا ومن ضمنها مصر.

وأضاف أن شمال القارة الأفريقية تتعرض في الفترة الحالية لظاهرة النينو، وتتسبب في ارتفاع في درجات الحرارة بشكل عام وقد ظهر تأثير ذلك واضحا خلال فصل الصيف، حينما جرى تسجيل أعلى درجات للحرارة خلال يوليو الماضي في تاريخ الكرة الأرضية.

أشار إلى أنه على الرغم من كل ذلك، فمن المتوقع أن يكون الشتاء المقبل مختلف من ناحية قوة الحالات الجوية والمقصود هو التغير الواضح في نمط الحالات المناخية، وقوتها وكذلك تطرفها خاصة في النصف الثاني من الشتاء وبالتحديد في شهري فبراير ومارس.

زيادة في قوة العواصف الرعدية

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة في قوة العواصف الرعدية وقد تتسبب في سيول قوية في بعض المناطق الجبلية، كما تتعرض البلاد لمنخفضات جوية متوسطية وسوف ترتفع نسب الرطوبة والحمل الحراري.

وعن موعد نهاية فصل الشتاء، أكد أنه سينتهي رسميا في 20 مارس المقبل، ويستمر لمدة 89 يوما، وستكون تلك الظواهر لها تأثير كبير على الزراعات القائمة وخاصة القمح، مطالبا بضرورة تطبيق النصائح والأرشادات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عبر قنواتها المختلفة.