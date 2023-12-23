رئيس لجنة مكافحة كورونا: الشتاء الوقت الطبيعي للإصابة بالأمراض التنفسية

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، طبيعة فيروسات الجهاز التنفسي، مشيرًا إلى أنّها تصيب بمتلازمة، وتهيج كل الشعب الهوائية، وكانت موجودة منذ زمن بعيد لكن سرعة انتشارها في السنوات الأخيرة جعلت منها ظاهرة.

أمراض الفيروسات التنفسية

وأوضح حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أنّ الشتاء هو الوقت الطبيعي للإصابة بأمراض الفيروسات التنفسية، وذلك قبل وبعد ظهور فيروس كورونا.

ظهور أعراض كورونا

وأشار «حسني» إلى أنه منذ ظهور أعراض كورونا، على المريض، هناك فترات لحمل الفيروس وارتفاع حرارة الجسم، وبعد اختفاء الحرارة بـ48 ساعة، يصبح المصاب غير ناقل للعدوى، موضحًا أن الكحة ليست من أعراض العدوى.

خطورة حقنة البرد

حذّر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من سوء استخدام المضادات الحيوية، مؤكدًا أنها تسبب بعض المضاعفات، كما يجب الحذر من حقنة البرد الشهيرة.