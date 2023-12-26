ما هي الأوراق المطلوبة لتوثيق الشقق في الشهر العقاري؟.. قانوني يوضح

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من الضوابط الخاصة بالرسوم والمستندات المطلوبة للتصالح على المباني، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023، إذ تعكف الحكومة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لبدء تطبيقه على مستوى الجمهورية.

الأوراق المطلوبة والرسوم

وقال المحامي محمد عبدالحميد الصادق إن القانون الجديد للشهر العقاري، ألزم الراغب في التصالح إحضار بعض المستندات، لتوثيق الوحدات التجارية والسكنية بالشهر العقاري، والرسوم الخاصة بذلك.

الرسوم لا تزيد عن 4 آلاف جنيه

وأضاف أن تسجيل الوحدات السكنية لا تزيد رسومها عن 4 آلاف جنيه بحد أقصى، ويجرى توزيعها 100 جنيه خاصة بشراء نموذج التسجيل، و3900 جنيه رسوم تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري.

وأضاف خلال تصريحاته لـ«الوطن» أن الشخص يحتاج لعدد من الأوراق لتسجيل الوحدات السكنية، منها عقد تمليك نهائي للعقار «عقد أصل»، وخريطة رقمية للعقار من هيئة المساحة، ونسخ للعقود العرفية والابتدائية للأملاك التي مضى عليها 5 سنوات.