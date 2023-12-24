اعرف رسوم طلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة إلى منزلك

تتيح وزارة العدل، العديد من الخدمات للتسهيل على المواطنين في استخراج كافة ما يريدونه من مستندات رسمية، وجعلت من بين التسهيلات سيارات التوثيق المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.

كيفية طلب سيارة الشهر العقاري

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» كيفية طلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة إلى المنزل وتكلفتها.

ويستطيع أي مواطن طلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص بطلب السيارة وهو 15999 ويتم إعطاؤهم العنوان للتمكن من الوصول واستخراج المستندات الرسمية التي يريدونها.

الاتصال بالخط الساخن

كما يمكن للمواطنين أيضًا الاتصال عبر الرقم التالي 01555559875 لإحضار السيارة للمنزل، وحددت وزارة العدل أن تكون الرسوم الخاصة بها 1000 جنيه للمنزل، و1500 جنيه إذا تم إحضارها لمكان العمل.

أما عن الأماكن الخاصة بتواجد سيارات الشهر العقاري، فتتواجد أمام مصلحة الشهر العقاري في شارع رمسيس، وأيضًا أمام محكمة الأسرة ف المنصورة، وبنها، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، والشرقية.