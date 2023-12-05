التغير المناخي يزيد من خطر الإصابة بـ7 سرطانات.. بينها الكلى والجلد

عوامل كثيرة من الممكن أن تزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات، فضلا عن أمراض القلب والرئة والجهاز الهضمي، بينها التغير المناخي وتلوث الهواء وارتفاع درجات الحرارة، إذ أظهرت دراسة حديثة ارتباطا وثيقا بين التغير المناخي والإصابة بالسرطان.

الدراسة الحديثة التي أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، أكدت على وجود علاقة بين تغير المناخ والإصابة بالسرطان، حيث أن تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بأنواع كثيرة من السرطانات، فضلا عن التسبب في زيادة نسب الأمراض الخطيرة حول العالم.

دراسة تكشف تأثير تغير المناخ على الإصابة بالسرطان

الاحتباس الحراري له دور مهم في زيادة نسبة الإصابة بالسرطانات، حيث يتسبب في السموم البيئية وصولا إلى جودة الغذاء والماء، فضلا عن تلوث الهواء والتعرض للإشعاع فوق البنفسجي والسموم الصناعية، التي تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان، وفق الباحثين بجامعة كاليفورنيا الأمريكية.

التغير في مناخ كوكب الأرض الذي أدى لارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، كان سببا في تزايد نسب الإصابة بسرطانات الرئة والجلد والجهاز الهضمي وغيرها من الأمراض الخطيرة، كما أن التعرض للجسيمات السامة في الهواء يزيد من أمراض الرئة في العالم، وتشير تقديرات علمية إلى أنها مسؤولة عن 15% من الحالات الجديدة لسرطان الرئة، وفق الباحثين.

مركز تغير المناخ التابع لجامعة هارفارد، أيضا أكد أن درجات الحرارة المرتفعة والأحداث المناخية القاسية تساهم في زيادة أمراض القلب والشرايين إلى جانب الأمراض المعدية، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، ونشر قائمة الأمراض الناتجة عن التغير المناخي، وهي:

- التغير المناخي يتسبب في مصاعب الحمل والولادة، حيث يجعل النساء تعانين من أمراض الحساسية.

- يزيد التغير المناخي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة، من خلال تلوث الهواء.

- ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى الإصابة بالجفاف ومشاكل الكلي، كما تؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد.

أمراض يسببها التغير المناخي

- التغير المناخي يؤدي إلى الإصابة بأمراض الملاريا وحمى الضنك، ومرض لايم وفيروس النيل الغربي والكوليرا.

- يؤدي التغير المناخي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، عن طريق تلويث المياه.

الدكتور أسامة بهي الدين، استشاري طب الأورام بجامعة المنصورة، أكد لـ«الوطن»، أن ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن التغيرات المناخية، يزيد من مخاطر الإصابة بأنواع السرطان المختلفة كالبنكرياس، والكلى، وسرطان الجلد، والرئة، كما أن تلوث المياه يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان المثانة والجلد والفشل الكلوي.

ارتفاع درجة الحرارة الناتج عن التغير المناخي، يؤدي أيضا إلى تلف المحاصيل الزراعية، فضلا عن الإصابة بالجفاف ونقص المناعة، بسبب عدم ترطيب الجسم.