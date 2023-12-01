قيادي بـ«مستقبل وطن»: كلمة الرئيس في COP28 روشتة للعالم لاحتواء التغير المناخي

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة المناخ المنعقدة في دبي تمثل روشتة للعالم لطرق مواجهة أزمة التغير المناخي، موضحا أن الرئيس السيسي كشف عن حجم التحديات التي يواجهها العالم خلال انعقاد مؤتمر المناخ بتأكيده أن مؤتمر اليوم ينعقد وعلى غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضى وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب منا كقيادات سياسية مسؤولة أمام شعوبها العمل المخلص على خروج مؤتمرنا هذا بنتائج طموحة وتنفيذٍ متسارع للتعهدات السابقة.

وأضاف «رزق»، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي كشف خلال كلمته الإنجازات التي حققتها قمة المناخ الماضية التي عقدت في شرم الشيخ، بتوضيحه أن الدولة المصرية حرصت خلال قمة المناخ كوب 27 فى شرم الشيخ على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية، وإطلاق عدد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية وبرنامج العمل حول الانتقال العاجل، وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات كما مهدنا الطريق أمام التوصل إلى هدف عالمى للتكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي وجه عدة نداءات للعالم خلال كلمته على رأسها ضرورة العمل على احتواء آثار التغير المناخى والتعامل معها أو احتواء آثارها، أن مسئوليتنا هي تأكيد الرسالة الواضحة بأننا ملتزمون بل وطموحون في إجراءاتنا وفي تنفيذها بما يتفق مع ما توافقنا عليه في باريس، بجانب العمل المخلص للخروج بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة وتعزيز العمل الجماعي والعاجل.

وأشار «رزق»، إلى أن الرئيس السيسي لم يكتف فقط بعرض المشكلة الخاصة بـ التغيرات المناخية، بل كشف أيضا طرق حلها من خلال تأكيده بأن نجاح الجهود يرتكن إلى توافر التمويل المناسب سواء من حيث أدواته وآلياته أو مصادره، خاصة أن تحقيق الأهداف أمر ممكن إذا عملنا معا بروح التعاون والمشاركة، مطالبا المجتمع الدولى بضرورة الاستجابة لدعوة الرئيس السيسي باتخاذ خطوات أكثر طموحا في مؤتمر دبي إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية مع تفادي الأفعال الأحادية .