بعد ضبط 5 أطنان غير مطابقة للمواصفات.. اعرف الفرق بين الملح الصحي والفاسد

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تقريرها الأسبوعي اليوم، عن ضبط 5 أطنان ملح طعام غير مطابقة للمواصفات، مشيرة إلى التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.

والملح الصحي والملح الفاسد يختلفان بشكل كبير فيما يتعلق بجودتهما وتأثيراتهما على الصحة، وربما لا يعلم البعض الفرق بينهما، وهو ما يشرحه الدكتور محمد سامي أخصائي التغذية، الباحث بالمركز القومي للبحوث لـ«الوطن».

وذكر «سامي»، أن لون الملح الصحي أو الطبيعي يكون أبيضا بشكل واضح، أما الفاسد فيكون مائلا إلى الأصفر أو الرمادي، وتكون رائحة الأول طبيعية أو بدون رائحة نفاذة، أما الثاني الفاسد فتكون رائحته كريهة وعبارة عن كتل ورطب، فيما يكون مذاقه مائل إلى المرارة.

معلومات عن الملح الصحي

واستعرض أخصائي التغذية عددا من المعلومات عن الملح الصحي، كما يلي:

- جودة عالية

يتم استخلاص الملح الصحي من مصادر طبيعية، مثل المحيطات أو الملح البحري غير المعالج، وعادةً ما يتم تنقيته وتكريره لإزالة الشوائب والمعادن الضارة.

- غني بالمعادن

يحتوي الملح الصحي على مجموعة واسعة من المعادن المهمة للجسم مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم واليود.

توازن الماء والكهرباء

يلعب الملح الصحي دورًا هامًا في توازن الكهرباء والماء في الجسم، ويساعد في وظائف الأعضاء مثل القلب والكلى.

معلومات عن الملح الفاسد

كما استعرض «سامي» عددا من المعلومات عن الملح الفاسد، كما يلي:

- جودة منخفضة

يمكن أن يحدث تدهور في جودة الملح نتيجة التلوث أو التخزين غير السليم، ويمكن أن يكون الملح الفاسد ملوّنًا أو يحتوي على شوائب غير صالحة للاستهلاك البشري.

-ارتفاع الكلوريدات

قد يحتوي الملح الفاسد على نسبة عالية من الكلوريدات المضرة، والتي إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة، قد تؤثر سلبًا على صحة الكلى والقلب.

- زيادة في الصوديوم

قد يحتوي الملح الفاسد على نسبة عالية من الصوديوم، والتي إذا تم استهلاكها بكميات زائدة، يمكن أن تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.