صحيفة عبرية: الحرب في غزة ترفع معدلات تعاطي المواد المسببة للإدمان بين المستوطنين

كان لأحداث 7 أكتوبر التي بدأت بعملية «طوفان الأقصى» التي شنتها الفصائل الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، آثار بعيدة المدى، لا سيما على الصحة العقلية فيما يتعلق بالمواطنين الإسرائيليين، إذ بحثت دراسة شاملة، أجراها البروفيسور دانا تسور بيتان من جامعة حيفا، ومركز شلفاتا للصحة العقلية، والبروفيسور يوفال نيريا من جامعة كولومبيا، التداعيات النفسية لتلك الأحداث والتي أثرت على 420 فردا إسرائيليا في سن 18 وما فوق.

ما توصلت إليه نتائج الدراسة

وبحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فإن تلك الدراسة كشفت عن ارتفاع ملحوظ في استهلاك المواد المسببة للإدمان بعد بداية الحرب في قطاع غزة، حيث أشار جزء من المشاركين 16%، إلى زيادة طفيفة في تعاطي النيكوتين، بينما أشار 10% إلى زيادة في استهلاك الكحول، وأبلغ 5.5% عن زيادة في تعاطي القنب.

كما شهد استخدام العقاقير الطبية التي قد تؤدي إلى الإدمان ارتفاعًا كبيرًا، مع زيادة استخدام المهدئات بين 11% من المشاركين، واستخدام الحبوب المنومة بين 10%، واستخدام مسكنات الألم بين 8%.

لماذا تسبب بعض المواد الإدمان؟

وترى الصحيفة العبرية، أن تلك الزيادة يمكن اعتبارها بمثابة رد فعل نفسي فوري على الأحداث الشديدة وغير المسبوقة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يمكن لبعض المواد أن تؤثر على أدمغة البشر بطريقة تجبره على الاستمرار في استخدامها، فضلا عن كونها تحفز الأحاسيس الإيجابية وحتى تحفيز وظائف المخ المتعلقة بالمكافأة والتحفيز والذاكرة، وبالتالي تعزيز احتمالية الاستهلاك المتكرر.

ويمثل الإدمان بشكل أساسي فقدان السيطرة على استخدام المواد التي تغير الوعي، مثل الكحول والمخدرات وبعض الأدوية الموصوفة طبيًا.