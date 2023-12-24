خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد.. تفاصيل مقتل 8 جنود في غزة

كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، عن تفاصيل مقتل الجنود الإسرائيليين الـ8 الذين قتلوا فجر اليوم نتيجة الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد أصاب صاروخ مضاد للدبابات من نوع «آر بي جي» ناقلة جنود مدرعة من نوع نمرا تابعة لكتيبة الهندسة القتالية 603، مما أدى إلى حدوث انفجارات فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعد استهداف الناقلة، تم إلقاء عبوات ناسفة بداخلها، وقُتل 4 جنود إسرائيليين، وهم الرقيب ديفيد بوغدانوفسكي، 19 عامًا، والرقيب أورال باشان، 20 عامًا، من حيفا، والرقيب غال هيرشكو، 20 عامًا، والرقيب إيتامار شيمن، 21 عامًا، كما أصُيب مقاتلان آخران بجروح خطيرة.

كمين محكم .. تفجير قنابل واشتباكات

وأضافت الصحيفة، أن اثنان من الجنود الذين سقطوا على يد الفصائل الفلسطينية وهما إليساف شوشان (23 عاما)، جندي احتياط، وأوهاد عاشور (23 عاما) من الكتيبة 6646، كان يشاركان في عملية توسيع ممر نيتزر الذي يقسم القطاع بين الشمال والجنوب.

واصطدمت السيارة الهامر التي كان يستقلها بقنبلة جانبية ألقاها رجال المقاومة الفلسطينية، وبعد تفجيرها قاموا بإطلاق النار على السيارة، ولا يعرف الجيش الإسرائيلي مصير رجال الفصائل الفلسطينية الذين نفذوا تلك العملية

انفجار مبنى محاصر

كما قُتل يساكر فرحي، 30 عامًا، وإلياهو مئير أوهانا، 28 عامًا، خلال انفجار مبنى محاصر كان يتواجد فيه رجال المقاومة الفلسطينية أيضًا، وقد أدى هذا إلى اشتباكات في غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 جنود آخرين، ولم يتم الكشف عن مدى خطورة الإصابة.