ارتفاع احتياطي الذهب في منجم السكري بنسبة 10% خلال عام

كشفت شركة سنتامين العالمية الرائدة في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب في منجم السكري للذهب، عن زيادات ملموسة باحتياطات الذهب، في تقريرها السنوي المعلن مؤخرا نتيجة خطط التنقيب المتقدمة التي تنفذها الشركة والخبرات الجيولوجية المتميزة التي تمتلكها الشركة العالمية.

وأوضح عمرو حسونة، الرئيس التنفيذي لسنتامين مصر، زيادة احتياطات المعادن المؤكدة والمحتملة لمنجم السكري بنسبة 10% لتصل إلى 5.8 مليون أوقية مقارنة بتقدير الاحتياطي المعدني السابق والذي بلغ 5.3 مليون أوقية طبقا لتقرير خطة عمر المنجم المعلنة أكتوبر الماضي.

في الوقت ذاته، زادت احتياطيات المعادن المؤكدة والمحتملة للمجموعة ككل بنسبة 28% مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 194 مليون طن بمتوسط درجة 1.23 جم/ طن أو ما يعادل 7.7 مليون أوقية من الذهب المحتوى، نتيجة لنمو الاحتياطات في منجم السكري وتضمين احتياطات المعادن الأولية في منجم دوروبو في ساحل العاج.

وبالنسبة لموارد سنتامين المعدنية المؤكدة والمحتملة، بلغ إجماليها 392 مليون طن بمتوسط تركيز جم/طن 1.06 أو ما يعادل 13.4 مليون أوقية.

زيادة احتياطي الخام المؤكد بمقدار 500 ألف أوقية

وقال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، إنّ خبرتنا الجيولوجية المتطورة وفهمنا للطبيعة الجيولوجية لمنجم السكري أتاح لنا زيادة احتياطي الخام المؤكد والمحتمل بمقدار 500 ألف أوقية، ليصل الاحتياطي المؤكد إلى 5.8 مليون أوقية مقارنة بالتقدير السابق لاحتياطي خام الذهب والذي وصل إلى 5.3 مليون أوقية وتم ذكره في خطة العمر الإنتاجي للمنجم في أكتوبر الماضي.

وتضمن التقرير خطط 2024 التي كشفت عن استمرار برنامج التنقيب الجيولوجي على مدار العام المقبل، ويستهدف نمو الموارد والاحتياطات عبر محفظة سنتامين، والتي تتضمن خطة الشركة لحفر 285 ألف متر في منجم السكري خلال عام 2024، مع التركيز على التحكم في الدرجة والحفر لدعم التخطيط القصير والمتوسط المدى، والحفر للتمديد على المدى الطويل، ويُتوقع أن تصدر النتائج الكاملة لحملة الحفر التجريبية لاستكشاف الصحراء الشرقية (EDX) التي تبلغ 16 ألف متر في الربع الأول من 2024، وسيتم وضع برنامج عمل تابع على أساس تحليل النتائج.

وأضاف هورجان، أنّ سنتامين أنتجت أكثر من 5 ملايين أوقية من الذهب من منجم السكري منذ بدء الإنتاج عام 2009، حيث يعد السكري أكبر أصول الشركة، وأكبر منجم للذهب في مصر وأول منجم حديث للذهب، وأحد أكبر المناجم الإنتاجية في العالم، ويُتوقع أن يستمر المنجم في الإنتاج حتى عام 2035.

ولفت إلى أنّ سنتامين تمارس أنشطة التعدين المسؤولة، إدراكًا منها لمسؤوليتها في تطبيق أفضل ممارسات الأداء التشغيلي والمالي وخلق فائدة ومزايا وقيم مضافة لجميع المساهمين، مشيرا إلى أنّ الشركة تعمل من خلال محفظتها الكبيرة من الأصول في مصر وغرب أفريقيا، على تطوير فرص النمو المستقبلية، بما في ذلك مشروع دوروبو في ساحل العاج، وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع من أراضي التنقيب ذات الاحتمالية العالية لوجود خام الذهب في الدرع العربي النوبي في مصر.

وأشار هورجان، إلى أنّ الخطة الجديدة لعمر المنجم تأتي بعد إعادة تصميم أسلوب التعامل الجيولوجي في التنقيب بمنجم السكري، ما أدى لتحويل منجم السكري من منجم يتم استنفاد الاحتياطي المعدني به، إلى منجم يحقق النمو.

وتابع أنّ الشركة منذ عام 2020 حققت نموا في احتياطي الخام قبل التعدين بلغ 3.5 مليون أوقية، متجاوزة هدفها المعلن من قبل بقيمة 3 ملايين أوقية، وجاء النمو بفضل زيادة احتياطي الخام بمقدار 1.6 مليون أوقية في منجم السكري، إضافة لاحتياطي الخام المبدئي والبالغ 1.9 مليون أوقية في منجم دوروبو في كوت ديفوار.

وأضاف هورجان، أنّ التقدم الذي تمكنا من تحقيقه في 2023 يُعد شهادة على الفرص الجيولوجية للتنقيب عن الذهب في محفظة أعمالنا، إضافة إلى كفاءة الفريق الجيولوجي المتميز الذي يضم كوادر وخبرات استثنائية في سنتامين، واستثمارنا في التنقيب عن كتلة المعدن الخام، وخلال النصف الأول من 2024 سنعلن نتائج حملة التنقيب الأولية عبر محفظة مشروعتنا الاستكشافية في مصر، كما سننشر أرقام احتياطي الخام المحدثة لمنجم دوروبو في كوت ديفوار كجزء من تطوير الجدوى الاقتصادية للمناجم التي ننقب فيها عن الذهب.