رئيس «سنتامين» العالمية: مصر منطقة واعدة بالذهب

تنطلق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين، الذي يقام تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، يومي الثلاثاء 18 يوليو والأربعاء 19 يوليو، ويستضيف المنتدى قادة صناعة التعدين بالمنطقة والعالم وشركات التعدين العالمية والمستثمرين وشركات الخدمات والموردين.

يشارك في المؤتمر مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة «سنتامين» العالمية، ويأتي المنتدى هذا العام متزامناً مع الجهود المستمرة لوزارة البترول لتطوير قطاع التعدين، بما في ذلك التعديلات الجذرية التي طرأت على الأطر التنظيمية لقطاع التعدين، والتي بدأت منذ عام 2020، مما يسهم في جذب وتحفيز شركات التعدين العالمية، للاستثمار في ثروات مصر المعدنية.

أكبر مناجم الذهب في العالم وأفريقيا

ويُعد منجم السكري من أكبر مناجم الذهب في العالم وأفريقيا، بطاقة إنتاجية في حدود 500 ألف أونصة سنوياً، وفي عام 2022، استثمرت شركة «سنتامين» حوالي 830 مليون دولار أمريكي من القيمة الاقتصادية في مصر، ما بين مرتبات وتوفير وظائف والتدريب والبنية التحتية، والاستثمار في المجتمعات المحلية، فضلاً عن حصة الحكومة المصرية في الأرباح والمدفوعات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، تمثل العمالة المصرية في «سنتامين» حوالي 96% من القوى العاملة لدى الشركة، كما يحصل الموردون المصريون على 67% من إجمالي المشتريات.

قال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي للشركة، التي تتولى أعمال التنقيب عن الذهب في منجم السكري، إن حزام الذهب المصري بمنطقة الدرع العربي النوبي، من المناطق الأخيرة الواعدة المتبقية، مشيراً إلى أن رؤية الحكومة المصرية كانت واضحة بشأن العمل على توفير سوق واعدة للتنقيب والتعدين لمصلحة البلاد والمواطنين.

وأضاف أن شركة «سنتامين» تشارك الحكومة المصرية نفس الرؤية، وتؤمن بأن صناعة التنقيب والتعدين يمكن أن تقدم المزيد لمصر، كتوفير المزيد من فرص للعمل، والتعليم والتدريب، واستثمار مالي ونوعي في البنية التحتية.

توفير فرص عمل واعدة للمصريين

وأضاف هورجان: «لقد بدأت سنتامين في تشغيل منجم السكري منذ 15 عاماً، مما مكنها من توفير العديد من فرص العمل الواعدة للمصريين، ونتطلع من خلال العمل مع شركائنا، ممثلين في وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للثروة المعدنية، لتطوير موارد مصر من الذهب للأجيال القادمة، من خلال نمو اقتصادي طويل الأجل ومستدام، يفيد الدولة المصرية وجميع أصحاب المصلحة».

من جانبه، قال عمرو حسونة، المدير الإقليمي للشركة: «بدأنا برامج أعمال الحفر الشهر الماضي، بعد الانتهاء من أعمال العينات السطحية، لتحديد أهداف الحفر على مدار العام الماضي، والنصف الأول من العام الجاري».