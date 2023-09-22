مايا مرسي تستقبل المدير التنفيذي لشركة سنتامين العالمية لبحث التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية، بحضور الأستاذ عمرو حسونة المدير الإقليمي لشركة سنتامين - مصر، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

تمكين المرأة

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود المجلس في ملف تمكين المرأة، لاسيما محور التمكين الاقتصادي الذي يعد واحد من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ومن أهم أولويات المجلس؛ لتمكينها من إقامة مشروعات تساعدها على المساهمة بفاعليه في زيادة دخل الأسرة.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

واستعرضت المشروعات التي يعمل عليها المجلس في جميع المحافظات وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، منوهة بدور الوحدات والمشاغل الإنتاجية التابعة للمجلس بمختلف المحافظات، في تدريب السيدات والفتيات على العديد من الحرف والصناعات التي تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة، علاوة على دور المجلس في تنظيم والمشاركة في معارض لعرض منتجات السيدات لمساعدتهن في تسويقها.

مبادرة نورة

كما تطرقت رئيسة المجلس إلى مبادرة نورة ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر، والذي يهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن من خلال التدريب، وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وتطرقت أيضًا إلى مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» ضمن برنامج الشمول المالي.

وأشاد السيد مارتين هورجان بجهود المجلس في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، كما أشاد بما لمسه في مصر من استقرار أمني وتعليم عالي ومهارات هندسية متميزة، والتي مكنت الشركة من إقامة المزيد من الاستثمارات بها، مؤكدًا حرص الشركة على إعطاء فرص العمالة والتوظيف للجنسين، حيث إنّ المصنع التابع للشركة بمدينة مرسى علم يضم نسبة كبيرة من الإناث اللاتي تعملن على الآلات المختلفة وتشغلن مناصب متعددة في المجالات الفنية والإدارية مشيدًا بمهاراتهن، معربا عن أمله في التعاون مع المجلس في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.