«الري» تستعد مبكرا لموسم الزراعة الصيفي.. آليات لتوفير الاحتياجات المائية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمناقشة آليات التعامل مع الاحتياجات المائية للزراعة، أثناء موجات الحرارة المرتفعة، وتلبية الحصص المائية للمحافظات المختلفة خلال الموسم الصيفي المقبل، ومناقشة آليات منع الزراعات المخالفة بالمحافظات.

تطهير الترع

خلال الاجتماع، وجه «سويلم» بقيام أجهزة الوزارة المعنية (مصلحة الري - المركز القومي لبحوث المياه) بإعداد خطة متكاملة للتعامل مائيا مع الموسم الصيفي القادم، في ظل ارتفاع درجات الحرارة لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة، وتنفيذ خطة تطهير الترع بكل دقة قبل موسم أقصى الاحتياجات، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، ومتابعة خطة صيانة البوابات ومنشآت التحكم ونهو المنشآت ذات الأولوية منها قبل شهر أبريل 2024، لضمان توصيل المياه لكل المنتفعين.

محاضر مخالفات

شدد وزير الري، على عمل محاضر مخالفات للمساحات المنزرعة بأي من المحاصيل المخالفة، وتحرير محاضر تبديد المياه لهذه المساحات، كما وجه بمتابعة المساحات المنزرعة بالمخالفة يوميا باستخدام صور الأقمار الصناعية عن طريق مركز المعلومات التابع للوزارة لإزالتها بمعرفة إدارات الري بالمحافظات وأجهزة وزارة الزراعة المختصة.

كما أكد «سويلم» ضرورة التنسيق التام مع أجهزة وزارة الزراعة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمشاتل والمساحات المنزرعة بالبدار في غير مواقع القرار التي يسمح بزراعة الأرز بها.