تركيب أول قسطرة لمريض غسيل كلوي في مستشفى دسوق العام

نجح فريق طبى من قسم الكلي بمستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ في تركيب أول قسطرة لمريض غسيل كلوي، بالتعاون مع قسم الأشعة بالمستشفى.

ووفقاً لبيان صادر عن المستشفى، تم تشخيص الحالة بواسطة أطباء قسم الكلي تحت إشراف الدكتورة غادة زهرة، رئيس القسم، وتم التشاور مع الدكتور علاء الشريف، استشاري المسالك ونائب المدير، واتخاذ قرار تركيب قسطرة كلوية، وتم إبلاغ الدكتور أحمد نافع، استشاري الأشعة بالمستشفى، بالقرار والذي استجاب فوراً وفي خلال ساعة واحدة تم تجهيز المريض وإجراء التدخل الطبي.

رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتخفيف المعاناة عن المرضي.

جدير بالذكر أنّ قسطرة الغسيل الكلوي هي عبارة عن أنبوب قسطرة يتم وضعه في أحد الأوردة الرئيسية، تصل نهايته الداخلية إلي داخل الوريد بينما تنتهي نهايته الخارجية عند سطح الجلد وتشكل قناة تربط الدورة الدموية بالجلد.