وكيل تعليم كفر الشيخ: توعية طلاب المدارس بالمواد التعليمية والتدريبية

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى المحافظة، واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي 2023 - 2024، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة، ومديري المراحل، ومسؤول المباني بالمديرية.

تجهيز المدارس وتسخير كافة الإمكانات اللازمة

وفي مستهل الاجتماع، رحّب وكيل الوزارة بالحضور، مثمناً دورهم الإيجابي خلال فترة الانتخابات الرئاسية، سواء فيما يتعلق بتجهيز المدارس التي ضمت لجاناً انتخابية أو تسخير كافة الإمكانات اللازمة لهذه المدارس، فضلاً عن متابعة انتظام الدراسة بمختلف مدارس المحافظة خلال هذه الفترة.

رصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس

وأعطى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تعليماته بضرورة انضباط سير العملية التعليمية، وتكثيف المتابعة بالمدارس، وتسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب، مطالباً بأهمية اتباع مختلف الآليات التي تعمل على جذب الطلاب إلى المدارس، مشدداً على متابعة الإدارات التعليمية والمدارس، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس، بجانب الاهتمام بمجموعات الدعم المدرسية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

كما استعرض وكيل الوزارة خطوات تنفيذ اليوم الثقافي والرياضي والفني للطلاب بالمدارس، وتنظيم فترات المشاهدة للبرامج التعليمية داخل الفصول الدراسية والتي يُقدمها أفضل المُعلمين المتميزين، موجهاً بتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المختلفة على منصات الوزارة وقنوات «مدرستنا» للطلاب داخل المدارس كي يستطيع الطالب الحصول على نسخة منها مجانًا، مع تكثيف الإعلان داخل المدارس عن جدول إذاعة البرامج التعليمية على المنصات التعليمية، فضلاً عن إمكانية متابعة الطلاب هذه البرامج التعليمية عبر تطبيق «مدرستنا بلس» الذي يتوفر عليه كافة الحصص لمختلف المناهج الدراسية.

توعية طلاب المدارس بالمواد التعليمية والتدريبية

وكلّف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لمديري المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»، وتقديم سُبل الدعم لهم في ونقل الخبرات إليهم، وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود، مشيراً إلى ضرورة توعية طلاب المدارس بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي يُمكن للطلاب تحميلها مجاناً، للمساعدة على تحقيق أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية.