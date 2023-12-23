رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يتابع سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، سير امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول، اليوم السبت، من داخل لجان معاهد إدارة دسوق التعليمية الأزهرية، حيث تفقد سير العمل بلجان معهد دسوق الإعدادي بنين، كما توجه لمتابعة سير العمل بلجان معهد فتيات محلة مالك الإعدادي، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بهذه اللجان.

انطلاق عملية الامتحانات في سلامة ويُسر

واطمأن رئيس المنطقة على انطلاق عملية الامتحانات في سلامة ويُسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب.

متابعة سير العمل بمراكز توزيع الأسئلة

كما حرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، منذ الصباح الباكر، على متابعة سير العمل بمراكز توزيع الأسئلة، والتأكد من مدى تأمينها بالشكل الجيد، موجها القائمين على العمل باللجان بأهمية التواصل مع غرفة عمليات سير الامتحانات، للرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.

يذكر أنّ طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي يؤدون الامتحان اليوم في مادة القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان اليوم في مادتي الفقه واللغة العربية، ورقة أولى «النحو والصرف»، كما رافق رئيس المنطقة خلال جولته على المغازي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة.