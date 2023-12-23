فوز مكتبات كفر الشيخ بمركزين على مستوى الجمهورية بمسابقة «فرسان القراءة»

حصل توجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، على المركزين الـ8 والـ10 في المرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية، في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني «فرسان القراءة»، تحت شعار «اقرا بالمصري»، التي شارك فيها الطلاب من كافة محافظات الجمهورية من خلال توجيه المكتبات.

محافظ كفر الشيخ ووكيل الوزارة يهنئان الطالبان الفائزان

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل الوزارة، الطالب إبراهيم أحمد إبراهيم، بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية، لحصوله على المركز الُ8 على مستوى الجمهورية، ولمى أسامة أحمد محمد، الطالبة بمدرسة الحسيني للتعليم الأساسي، لحصولها على المركز الـ10 على مستوى الجمهورية.

ووعد المحافظ، ووكيل الوزارة، بتكريم الفائزين، موجهين الشكر لأسر الطالب والطالبة، والمشرفين عليهما، وكل من شجعهما على المشاركة، ولتوجيه المكتبات بقيادة خالد بدر، موجه عام المكتبات.

ما هي مسابقة «فرسان القراءة»؟

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ مسابقة «فرسان القراءة»، شارك فيها الطلاب في المراحل الـ3 الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهي مسابقة من المسابقات الهامة التي لها دور كبير في تشجيع الطلاب على القراءة والتثقيف والإبداع، مؤكداً أنّ من ضمن أهداف المسابقة تعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء ونشر التسامح والاعتدال وقبول الآخر، بالإضافة لتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في كل المجالات،وتقوم المسابقة على مناقشة الطلاب في موضوعات محددة للمراحل التعليمية كما يلي:

أولاً: تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي «المدارس الابتدائية»، معنى اسم مصر وموقعها الجغرافى ودورها داخل الوطن العربي وقارة أفريقيا، وأهم القصص الشعبى المصري ودوره في مكافحة الاحتلال والظلم.

ثانياً: طلاب الحلقة الثانية من التعليم الأساسي «المدارس الإعدادية» أهم الكتاب والشخصيات المصرية التي أثرت في العالم، وأهم المعالم السياحية في محافظتك مع توضيح كيف تم اكتشافه وقصته.

ثالثاً: طلاب المدارس الثانوية: تحدث عن الحضارة المصرية في إحدى فتراتها المفضلة لديك «الفرعونية - القبطية - الإسلامية - الحديثة»، المشكلات المصرية المعاصرة «المناخ - تلوث المياه - تلوث الهواء - الزيادة السكانية»، وتم مناقشة جميع الطلاب بكافة المراحل التعليمية في المهارات المكتبية والمعلومات العامة إلى جانب ضرورة وجود حصيلة قرائية، وذلك من خلال فريق تحكيم مكنون من 3 أعضاء من موجهي أوائل وموجهي تخصصات «المكتبات - الدراسات الاجتماعية - التربية الاجتماعية».

التحكيم بين الطلاب الذين جرى تصعيدهم من المديريات من خلال لجنة من الإدارة العامة للمكتبات

وأوضح وكيل الوزارة، أنّه بعد الانتهاء من التصفيات النهائية على مستوى المديرية، شكلت الإدارة العامة للمكتبات لجان التحكيم المركزي على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر 2023، للتحكيم بين الطلاب الذين جرى تصعيدهم من المديريات، لتقييمهم، والإعلان عن الفائزين على مستوى الجمهورية.