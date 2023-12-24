بدء تنفيذ مشروع تطوير موقف سيارات مركز الغنايم في أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتجديد موقف سيارات الغنايم، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأشار المحافظ إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تقديم وتطوير الخدمات للمواطنين بالمراكز والأحياء ومن بينها مركز الغنايم، موضحاً أن المشروعات النهائية التي سيُجرى تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن (إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية) على أن يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه.

موقف سيارات الغنايم

وفي هذا الإطار، تابع مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ووفد من مديرية الإسكان بقيادة المهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بأسيوط سير العمل بمشروع إحلال وتجديد موقف سيارات (الغنايم/ أسيوط) وذلك بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على النزول والمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، حيث يتم تنفيذه على مساحة 1000 متر تقريباً، ويهدف إلى إعادة هيكلة الموقف، وإضافة توسعات جديدة للمكان وتنظيم مداخله ومخارجه بحيث يظهر بالشكل الحضارى اللائق بمركز ومدينة الغنايم، ضمن جهود الدولة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.