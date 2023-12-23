ضعف المياه لمدة 14 ساعة بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد.. اعرف المناطق المتأثرة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ضعف المياه بقرى المعابدة والشنابلة وشقلقيل بأبنوب وتوفير البدائل بالشركة التابعة لها في أسيوط.

المناطق المتاثرة بضعف المياه

وكشفت الشركة عن ضعف المياه بالمناطق المعايدة والشنابلة وشقلقيل بمركز أبنوب، غدًا الأحد لمدة 14 ساعة من الساعة 8 صباحًا وحتى 10 مساء على أن يكون مرشح المعابدة ومحطة المعابدة القديمة هي البدائل المتوفرة خلال فترة ضعف المياه.

تغيير وصلة بطول 350 م بخط مرشحات محطة الطوابية

من جانبة أكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن ضعف المياه عن هذه المناطق يأتي نتيجة لتغيير وصلة بطول 350 م بخط مرشحات محطة الطوابية بمنطقة الفتح قطر 600 من ضمن خطة الاحلال والتجديد

توفير الاحتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المحطة

وتنوه الشركة المواطنين بمواعيد البدء في الأعمال التنفيذية المعمول بها، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، حتى يتمكن الأهالي من توفير احتياجاتهم من المياه، خلال فترة ضعف المحطة عن الخدمة.

توفير سيارات مياه نقية بسعات مختلفة

وتعلن شركة المياه المواطنين بأنها ستعمل على توفير سيارات مياه نقية بسعات مختلفة، وبصفة دورية، في المناطق المتأثرة ، خلال الساعات المقبلة.